Alma Festeggia L’Anniversario di Platino 20 anni di Leadership nel Mondo

– Sin dai suoi esordi Alma e’ all’avanguardia nelle tecnologie mediche ed estetiche, portando innovazioni radicali in diversi settori nel Mondo, ben determinata a diventare leader mondiale.

(wrap text) Oggi Alma e’ leader mondiale di soluzioni Energy-based per i mercati di chirurgia, medicina estetica e bellezza, fornendo ai propri partner e clienti tecnologie all’avanguardia in oltre 80 Paesi.

Gli eventi e le attività per festeggiare i 20 anni di Alma si svolgeranno nel Mondo in tutto il 2019 per celebrare il viaggio che l’ha portata fin qui guidata dai suoi valori fondamentali:

” Siamo lieti di annunciare il nostro 20° anniversario e invitiamo tutti voi a partecipare ai festeggiamenti che si svolgeranno nel Mondo. Grazie ai primi 20 Anni di lavoro incisivo, coronato da successi, siamo carichi di entusiasmo e proiettati verso il futuro: For You, For Life. ” ha affermato Lior Dayan, CEO Alma.

Informazioni su Alma

Alma e’ un produttore all’avanguardia di soluzioni Laser, Light-based, Radiofrequenza, Plasma e Ultrasuoni per applicazioni chirurgiche ed estetiche. Forniamo ai professionisti gli strumenti per offrire trattamenti sicuri ed efficaci, consentendo nello stesso tempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all’avanguardia e clinicamente testati.

Nell’aprile 2013 Alma e’ stata acquisita da Fosun Pharma tramite Sisram Medical Ltd., una holding israeliana specializzata in Tecnologia Medica (Med-Tech). Nel 2017 Sisram Medical Ltd. (Sisram Med 1696.HK, Furui Medical Technology 1696.HK) e’ stata la prima azienda israeliana quotata al listino principale della Borsa di Hong Kong.

https://www.almalasers.com

http://www.sisram-medical.com

Per richieste dei media, contattare:

ICR Inc. Jeff Pei Tel: +86 (10) 6583-7514 E-mail: [email protected]

