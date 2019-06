TURISMO E INNOVAZIONE DIGITALE: WORKSHOP PER L’USO DI STRUMENTI DI CONOSCENZA DEI MERCATI E DI ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA

Comunicato stampa N° 915 del 06/06/2019

(AVN) – Venezia, 6 giugno 2019

Stimolare la competitività, l’innovazione e la valorizzazione turistica: a questi obiettivi, indicati anche dal Piano Strategico del Turismo di cui si è dotata la Regione del Veneto all’inizio di quest’anno, punta il progetto europeo Blutoursystem (programma Italia-Croazia), attraverso il quale verranno realizzati, a partire da lunedì prossimo 10 giugno, quattro cicli di tre incontri a Caorle, Mestre (destinazione Laguna di Venezia), Rosolina Mare (destinazione Po e il suo Delta) e Abano Terme (destinazione terme e Colli Euganei).

Si tratta di seminari e workshop che presenteranno nuovi programmi informatici di osservazione del mercato turistico per interpretare i trends, identificare direzioni di investimento, facilitare le decisioni.

“Lo scopo principale dell’iniziativa – spiega l’assessore al turismo e ai Fondi UE, Federico Caner – è di valorizzare le competenze degli operatori e potenziare i sistemi digitali, migliorando la capacità di utilizzo di strumenti e applicazioni, sia per l’analisi dei flussi, che per la gestione delle destinazioni. Dobbiamo sfruttare al meglio la molteplicità di informazioni e dati disponibili, per capire le dinamiche dei mercati turistici e per saperli organizzare in modo ordinato e sistematico”.

Leader del progetto Blutoursystem è l’Università Ca’Foscari di Venezia e la Regione del Veneto ha scelto di esserne partner proprio per sperimentare nuove forme di osservazione del mercato, per diffondere metodologie di interpretazioni affinché le destinazioni e gli operatori economici possano beneficiare delle conoscenze prodotte nei processi di pianificazione strategica e di marketing territoriale.