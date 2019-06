MASSIMA VALUTAZIONE ANVUR UNIVERSITÀ DI PADOVA. DONAZZAN: “ATENEO PADOVANO MOTIVO D’ORGOGLIO PER IL VENETO E PER L’ITALIA TUTTA. ESITO È FRUTTO DI UN LUNGIMIRANTE LAVORO DI SQUADRA”

Comunicato stampa N° 914 del 06/06/2019

(AVN) Venezia, 6 giugno 2019

“L’Università degli Studi di Padova non è solamente uno degli atenei più antichi del mondo, è anche una delle migliori Università, prima in Italia di grandi dimensioni ad approdare in fascia A, la più alta, come recentemente certificato dall’ANVUR”.

È questo il commento dell’Assessore Regionale all’Istruzione e all’Università del Veneto Elena Donazzan all’esito dell’analisi qualitativa dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

“Davvero un’ottima notizia per Padova, per il Veneto e per l’Italia tutta – continua Donazzan – che ci rende ancor più orgogliosi di questa nostra secolare Istituzione. Un esito eccellente, conseguente ad un’attenta e rigida analisi durata mesi che ha fatto impazzire, e possiamo dirlo ora con un po’ di ironia, tutto il sistema ed in particolare i docenti con cui sono stata in contatto in questo periodo”.

“Plaudo al Rettore Rosario Rizzuto, agli organi di indirizzo politico e amministrativo dell’Università, a tutti i docenti e al personale amministrativo, perché risultati così straordinari possono derivare solamente da una visione lungimirante e da un importante lavoro di squadra” conclude l’Assessore Regionale.