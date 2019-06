Giugno antoniano 2019: iniziative, eventi, celebrazioni

Il Giugno Antoniano, arrivato alla sua tredicesima edizione, è segno tangibile della fattiva e convinta collaborazione tra istituzioni religiose e civili che anche quest’anno si offre quale appuntamento contemporaneo dell’antica e tradizionale Festa del Santo.

Quest’anno la manifestazione propone come leitmotiv l’incontro con l’altro e come immagine le cupole della Basilica del Santo, dove sono presenti una serie di simboli delle principali religioni, dal Cristianesimo fino al Taoismo.

Il Giugno Antoniano 2019 si ispira idealmente a due incontri, svolti 800 anni fa, che cambiarono la storia del francescanesimo: quello tra San Francesco e il sultano d’Egitto e quello di Sant’Antonio con dei francescani, martiri in Marocco.

La manifestazione viene realizzata grazie al contributo della Fondazione Cariparo (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) ed è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Padova, dai Comuni di Camposampiero e Anguillara Veneta e dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova.

Il programma si divide in momenti diversi che propongono le tradizionali cerimonie religiose, ma anche spettacoli ed iniziative organizzate per celebrare la figura di Sant’Antonio.

Il programma completo è consultabile sul sito www.santantonio.org

Prossimi eventi:

mercoledì 12 giugno

Quartiere Arcella – Padova

Rievocazione storica del Transito di Sant’Antonio

ore 20:30, partenza corteo storico da piazzale Azzurri d’Italia;

ore 21:30, arrivo del carro al Santuario dell’Arcella e concerto delle campane della città di Padova

giovedì 13 giugno

Basilica del Santo – aperta dalle ore 5:30 alle 22:30

Orari sante messe: 6:00 – 7:00 – 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:15 – 15:30 – 17:00 – 19:00 – 21:00 (diretta streaming su www.santantonio.org)

ore 10:00, Santa messa associati al Messaggero di Sant’Antonio;

ore 11:00, Santa messa pontificale presieduta dal vescovo di Padova S.E. Mons. Claudio Cipolla;

ore 17:00, Santa messa solenne presieduta dal vicario provinciale dei Frati Minori Conventuali p. Roberto Brandinelli;

a seguire, tradizionale processione per le vie della città con le reliquie e la statua del Santo in diretta televisiva su Telechiara

venerdì 28 giugno, ore 20:45 – sagrato della Basilica del Santo

“Abbi cura di me tour”, concerto gratuito di Simone Cristicchi

Per informazioni

Basilica del Santo

telefono 049 8225652

email [email protected]

sito www.santantonio.org

pagina Facebook www.facebook.com/giugnoantoniano

(Provincia di Padova)