Elezioni: Rovigo torna al centrosinistra, dopo la parentesi Lega

Rovigo, 10 giu. (AdnKronos) – Rovigo, unico capoluogo di provincia veneto dove si votava in questa tornata amministrativa, torna, come da tradizione, al centrosinistra, dopo la parentesi di centrodestra: prima di Bruno Piva e poi di Massimo Bergamin, entrambi costretti a cedere la poltrona di primo cittadino anzitempo a causa delle dimissioni della maggioranza dei rispettivi consiglieri comunali.

Da oggi quindi, Edoardo Gaffeo, sostenuto dal Pd e da una lista civica, è il nuovo sindaco di Rovigo, con il 50,94 e con 400 voti di vantaggio sulla rivale di centrodestra Monica Gambardella, che era sostenuta da Lega, Fi, FdI e due liste civiche.

Gaffeo ha vinto a sorpresa ribaltando al ballottaggio il risultato del primo turno, in cui Monica Gambardella, aveva ottenuto il 38,17 per cento, mentre Gaffeo, aveva conquistato solo il il 25,4%.

