Le Vetrine dell’Arte. JOYS

Venerdì 17 maggio 2019 alle ore 11 si inaugura presso la Sala Samonà di Banca d’Italia in via Roma 57 a Padova la mostra personale dello Street Artis Padovano Joys.

La mostra rientra nel programma espositivo “Le vetrine dell’Arte” che permette ad un vasto pubblico di poter ammirare le opere di artisti dallo stile diverso in uno spazio visitabile ad ogni ora del giorno.

La rassegna Le vetrine dell’Arte è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

Joys è nato a Padova, dove vive, nel 1974; inizia la sua carriera artistica a partire dagli anni novanta. Come molti coetanei, senza avere una particolare formazione accademica, si avvicina all’arte tramite i graffiti, scrivendo il suo nome sul muro.

Da anni Joys ha esteso il suo linguaggio anche alla scultura, utilizzando materiali diversi, ma mantenendo sempre uno stile unico, quello stesso stile che da più di 20 anni lo rende inconfondibile sui muri di tutto il mondo: oltre che in Italia, ha lavorato molto negli Stati Uniti, in Cina, a Taiwan, in Russia, in Australia e in molti altri paesi.

Informazioni:

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

[email protected]