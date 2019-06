Unilever: assessore donazzan convoca tavolo di crisi regione veneto lunedì 17 giugno

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) – La Regione Veneto, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato – tramite dell’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan – il tavolo di crisi sulla vertenza Unilever lunedì 17 giugno a Venezia.

All’incontro, convocato per approfondire le motivazioni dell’azienda nella scelta di avviare la procedura di licenziamento per i 77 lavoratori dello stabilimento di Sanguinetto (Verona) e di trasferire in Portogallo la produzione del dado Knorr, sono stati invitati i rappresentanti dell’azienda e delle organizzazioni sindacali.

(Adnkronos)