Brennero: unioncamere veneto, ‘chiudere il valico è un vero sabotaggio’ (2)

(AdnKronos) – “Dal momento che viene causato un danno per tutto l’export italiano – esorta Pozza – invito il Sistema economico e politico a contestare le soluzioni di divieto del Tirolo di contingentamento sull’autostrada del Brennero. Il 19 giugno a Roma affronteremo il tema, come Sistema camerale, Unioncamere e Uniontrasporti, al convegno nazionale Strategie d’intervento per il transito attraverso il Brennero”.

“Siamo in un momento di crisi economica. L’export italiano deve essere favorito e non osteggiato. Le Istituzioni hanno l’obbligo di sostenere le aziende, hanno l’obbligo di sostenere l’economia nazionale, devono proteggere i mercati da azioni di boicottaggio e di chiusura. Unioncamere Veneto è disponibile a sedersi al tavolo di lavoro per un sereno confronto e analisi dei rischi e benefici di nuove soluzioni”.

(Adnkronos)