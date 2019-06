Venezia: fit cisl, sì a grandi navi a marghera, il porto non può chiudere

Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – “Sì alle “Grandi Navi” nel sito individuato a Marghera e la ricalibrazione del bacino di evoluzione con il ripristino della navigabilità del canale Vittorio Emanuele”. Lo sottolinea, in una nota, la Fit Cisl del Veneto.

“Occorre dare delle risposte certe alle giuste aspettative dei lavoratori e delle imprese del settore e ai cittadini. Occorre trovare soluzioni percorribili immediate – avverte il sindacato – Il porto di Chioggia potrà essere di ausilio in tal senso, a patto che le Istituzioni e l’imprenditoria interessate attuino un processo di infrastrutturazione adeguato, che possa consentire l’accessibilità nautica, ma se mai si dovessero concretare gli investimenti, saranno necessari anni per l’effettuazione delle opere infrastrutturali (Portuali viarie ferroviarie e stradali), ed il Porto di Venezia non può chiudere nel frattempo”.

“E’ opportuno che le Associazioni imprenditoriali portuali, la Regione, la Città Metropolitana i Comuni che il loro territorio ricade nell’ambito portuale, il Comune di Venezia e l’Autorità di Sistema Portuale, assieme alle Organizzazioni Sindacali, unitariamente avviino un confronto serrato col Ministro al fine di trovare una soluzione definitiva del mantenimento dello sviluppo industriale del Porto di Venezia”, conclude.

(Adnkronos)