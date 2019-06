Veneto: dalla regione 6 mln a its academy per ampliare offerta formativa

Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – La Giunta regionale del Veneto stanzia 6 milioni di euro per dare continuità e ampliare l’offerta formativa degli Its-Academy nel territorio regionale, aumentando del 50 per cento le risorse messe a bilancio nel precedente triennio. “Con sette fondazioni e 40 corsi avviati a ottobre 2018 frequentati da oltre 900 ragazzi, il sistema veneto degli Its Academy rappresenta la punta di diamante – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione e formazione Elena Donazzan – dell’alta formazione tecnica e professionale, in grado di garantire un lavoro sicuro e coerente con aspettative e competenze all’88 per cento degli allievi entro un anno dal diploma”.

Gli ITS rappresentano la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante,: sono appena 13 mila i ragazzi iscritti in Italia, quando l’analoga offerta in Germania conta quasi 800 mila giovani. Rappresentano il punto di incontro ideale tra alta formazione tecnica e mondo del lavoro e raggiungono altissimi tassi di occupazione a fine corso. L’ultimo monitoraggio condotto da Indire per conto del Miur, evidenzia infatti che il 90% dei diplomati veneti ha trovato lavoro ad un anno dal diploma, quasi tutti in un’area coerente con il percorso concluso.

Il Veneto rappresenta, infatti, una delle regioni più virtuose del panorama nazionale, con il miglior corso d’Italia tra i 62 premiati e ben 3 corsi nelle prime 10 posizioni della classifica di eccellenza stilata dal Monitoraggio Indire 2019, di cui 2 dell’ITS Academy Meccatronico Veneto.

(Adnkronos)