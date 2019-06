Manifatturiero e artigianato dei servizi

Sedici milioni di fondi regionali disponibili grazie al POR FESR 2014-2020

La Giunta regionale ha approvato l’atteso Bando POR FESR 2014 – 20120 Azione 3.1.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore manifattura”. Il focus specifico è quello di sostegno alle imprese verso il modello “Industria 4.0”.

Il bando considera la necessità di continuare nell’azione della Regione Veneto finalizzata ad accrescere l’attrattività e la competitività delle imprese manifatturiere ed artigiane, aumentando la “cultura d’impresa” e promuovendo interventi che sostengano le Piccole e Medie Imprese (PMI) nella creazione e nell’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche per quanto riguarda il settore manifatturiero e dell’artigianato dei servizi. Particolarmente importante il focus sull’Industria 4.0 che permetterà di sostenere le PMI che decidono di investire, tra l’altro, in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori.

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto fino a un massimo di 150.000 euro corrispondenti a un progetto pari o superiore a 500.000 euro.

Per l’accesso ai contributi sono previsti due sportelli distinti, a seconda che la domanda preveda o meno spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”.

Le richieste di contributo potranno essere presentate tramite il Sistema Informativo Unificato della Regione Veneto (SIU) allo sportello per Industria 4.0 dal 9 al 16 luglio 2019, per il resto dal 18 al 25 luglio 2019.

Lo sportello bandi di Confartigianato Imprese Padova è a disposizione per l’assistenza e la partecipazione al bando.

Per informazioni:

Dott.ssa Valentina Giglio

(Unione Provinciale Artigiani Padova)