IN ARRIVO 5 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE PER LE PMI IN FORMA AGGREGATA

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PMI DEL COMMERCIO IN FORMA AGGREGATA

E’ stato approvato il Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio – (Regione Veneto POR FESR 2014-2020, Azione 3.1.1 sub C)

Verranno stanziati 5 milioni di Euro dalla Regione Veneto per rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, della somministrazione e dei servizi mediante forme aggregate di piccole e medie imprese per lo sviluppo di un progetto strategico comune.

I beneficiari sono le MPMI con sede legale e/o operativa nella Regione Veneto, riunite in forma aggregata costituita da un partenariato con almeno 3 imprese. Le imprese dovranno essere attive e avere un codice Ateco primario e/o secondario ricompreso nei seguenti settori:- G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” -I56 ( attività dei servizi di ristorazioneIn allegato Ateco con codici ammessi

Le imprese che siglano l’accordo di partenariato devono essere tra loro autonome.

Benefici previsti.

E’ previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’ammontare delle spese ammissibili. Spesa minima prevista per aggregazione: €30.000, con un minimo di € 10.000 per impresa, spesa massima riconosciuta € 300.000.

Interventi ammissibili.

Valorizzazione dell’offerta commerciale territoriale attraverso l’ammodernamento tecnologico di macchinari, attrezzature, investimenti in beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante l’impiego di tecnologie ICT.

Tali interventi mirano alla promozione di eccellenze commerciali, enogastronomie storiche, della somministrazione e della ristorazione di qualità e delle filiere territoriali di qualità, innovazione dell’offerta commerciale, tecnologie digitali, infopoint innovativi, potenziamento reti wi-fi, riqualificazione rete distributiva.

Spese ammissibili.

Macchinari, attrezzature, hardware e software; realizzazione sistemi logistici e acquisto attrezzature per l’approvvigionamento e la distribuzione fisica delle merci e per la gestione dei servizi connessi; realizzazione reti telematiche per servizi innovativi.

Attrezzature anche per spazi esterni ai locali per favorire l’attrattività dell’impresa (facciate, infissi, insegne, illuminazione esterna, arredi per esterni, ingressi, parcheggi privati, vetrine, tende, tavoli e sedie per esterno)

Attrezzatura per la difesa dei punti vendita con riferimento alla prevenzione di eventi criminosi (antintrusione, antitaccheggio,..)

Realizzazione di impiantistica multimediale per l’utilizzo di tecnologie in funzione dell’attività commerciale svolta

Acquisizione, estensione o rafforzamento degli interventi di innovazione tecnologica (sistema gestione del magazzino integrati con sito web di e-Commerce, sistemi di web marketing, sistemi digitali di presa dell’ordine per i pubblici esercizi, sviluppo app e mobile site per la fasi di pre-vendita, post-vendita, vetrine interattive, espositori innovativi, interfacce e vetrofanie)

Acquisto cicli, ciclomotori e motocicli elettrici (per consegna a domicilio). Max €3.000 per aggregazione

Spese di assistenza tecnico specialistica, quale assistenza strategica ed operativa prestata da soggetti esterni per lo sviluppo ed il coordinamento operativo del progetto. Max €6.000 per aggregazione

Data realizzazione spese.

Spese ammesse a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino al 30 novembre 2020 (termini max di conclusione progetto)

RENDICONTAZIONE PROGETTI APPROVATI : ENTRO IL 15 DICEMBRE 2020.

Presentazione domande: dalle ore 10.00 del 31 maggio 2019 alle ore 18.00 del 31 luglio 2019.

Le domande saranno valutate con procedimento valutativo a graduatoria

Contatti: Tel. 049-8209825/772/741/796 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SINTESI BANDO

CODICI ATECO AMMESSI

Padova 5 giugno 2019

(Ascom Padova)