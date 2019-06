Welfare Aziendale. Opportunità e strumenti per le piccole imprese

Workshop il 31 maggio alle Officine Meccaniche Molon di Monselice

Si rinnova anche nel 2019 l’appuntamento con la Settimana del Lavoro Agile in programma dal 27 al 31 maggio 2019. La Regione del Veneto promuove l’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere sempre più aziende, lavoratori e lavoratrici sul tema della conciliazione tra qualità della vita e tempi di lavoro.

Venerdì 31 maggio, a partire dalle ore 14.00, presso l’azienda associata Officina Meccanica Molon di Monselice (via Puglia 5) sarà possibile conoscere attraverso il racconto di casi concreti come cambia il lavoro quando vengono introdotte in azienda soluzioni organizzative e tecnologiche in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia del lavoro, garantendo un risparmio per le imprese e vantaggi per tutti i dipendenti. L’incontro inizierà alle ore 14.00 e dopo i saluti istituzionali di Regione Veneto, Istituto Veneto del Lavoro e Confartigianato Imprese Padova, prenderanno la parola Carolina Albretti, psicoterapeuta dell’Associazione Jonas Onlus Veneto, Antonella Pinzauti, direttore di Welfare Insieme srl, Mirco di Giuseppe dell’Ufficio Contrattuale di Confartigianato Padova e Gugliemo Springolo direttore di IVL. L’incontro è gratuito previa iscrizione da compilare e inviare a: [email protected]

