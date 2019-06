UNO STANZIAMENTO DI 10 MILIONI DI EURO PER I BANDI DEDICATI ALLE AGGREGAZIONI DEL COMMERCIO

10 MILIONI DI EURO LA SOMMA STANZIATA NEI DUE BANDI CHE LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO PER LE AGGREGAZIONI DEL COMMERCIO

La Giunta regionale ha approvato due bandi, tra loro complementari, dedicati alle imprese del commercio in forma aggregata.

Si tratta del bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 sub-azione B “Settore Commercio” – “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio” e del – bando regionale per i Distretti del Commercio.

Per ognuno dei due bandi sono stati stanziati 5 milioni di euro, che finanziano progetti volti alla valorizzazione della rete commerciale del Veneto, contribuendo al contempo a rivitalizzare, attraverso l’impulso alle attività commerciali, le nostre città e i nostri territori.

Il “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio” è esplicitamente dedicato alle imprese del commercio e della somministrazione aggregate fra loro, che potranno presentare domanda dal 31 maggio al 31 luglio 2019 per ottenere il 50% di contributo a fondo perduto su progetti che avranno lo scopo di aumentare la competitività e l’attrattività delle imprese.

Il bando per i Distretti del commercio è rivolto invece ai 58 Distretti già riconosciuti e finanzierà progetti per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività dei centri urbani, valorizzando le attività commerciali e contribuendo a combattere la desertificazione delle città.

I progetti dovranno essere presentati entro il 15 luglio 2019, dovranno prevedere in particolare interventi finalizzati a riqualificare gli immobili pubblici e degli spazi destinati al commercio, con particolare attenzione al contesto ambientale e alle misure urbanistiche finalizzate a migliorare l’accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi e a sviluppare la mobilità sostenibile, a promuovere bandi e concorsi di idee sul tema della riqualificazione e rigenerazione urbana, a realizzare appositi itinerari di attrattività e a migliorare i servizi legati all’accoglienza turistica.

“Una notizia che aspettavamo da tempo” – sottolinea con soddisfazione il presidente Confcommercio Ascom Padova Patrizio Bertin , ricalcando le parole espresse dall’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato – “ e che finalmente consentirà di dare impulso alla rivitalizzazione delle attività commerciali, dei centri cittadini e dei territori, contribuendo ad allontanare lo sprettro della desertificazione dei centri urbani”.

Il bando rappresenta un primo esperimento, e non solo in Veneto ma esteso a tutta l’Italia, di finanziamenti volti a valorizzare progetti esclusivamente di piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione aggregate fra loro.

Il progetto è sfidante anche per l’intento di far collaborare soggetti tradizionalmente vocati all’azione individuale e di concorrenza, cercando di promuovere un cambiamento positivo nell’approccio all’attività di impresa, con l’obiettivo comune di aumentare la competitività e l’attrattività dell’intero sistema commerciale.

Padova 24 maggio 2019

(Ascom Padova)