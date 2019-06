L’ASCOM CON FIDI IMPRESA IN AIUTO DEL SETTORE ABBIGLIAMENTO IN CRISI PER IL MALTEMPO

IL MALTEMPO HA MESSO IN CRISI IL SETTORE DELL’ABBIGLIAMENTO-CALZATURE CON VENDITE IN DIMINUZIONE NELL’ORDINE ANCHE DEL 70%.

IN AIUTO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ CON LE SCADENZE SI MUOVE CONFCOMMERCIO ATTRAVERSO FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO: FINANZIAMENTI DA 10 A 40 MILA EURO RIMBORSABILI FINO A 18 MESI AD UN TASSO DEL 3,75%

Due mesi. Tanto è durato il maltempo.

Con effetti negativi su più di un comparto, non ultimo quello dell’abbigliamento-calzature che, in Veneto, ha registrato vendite in diminuzione nell’ordine del 70%.

“Col risultato – commenta il presidente regionale di Federmoda Confcommercio, Giannino Gabriel – che i nostri negozi sono stati desolatamente vuoti, così come le nostre casse”.

Adesso si spera che, con l’avvento dell’estate meteorologica, che anticipa di una ventina di giorni quella astronomica, il trend cambi.

“Sarà comunque difficile recuperare il terreno perduto – continua Gabriel – ed in ogni caso ci sono le tratte in scadenza che devono essere onorate”.

Per far fronte a questa che, sul piano finanziario, è una vera e propria emergenza, si è dunque mossa Confcommercio che, attraverso Fidi Impresa & Turismo Veneto ha deciso di venire incontro alle aziende alle prese con una liquidità difficile.

Un consiglio di amministrazione straordinario del confidi di Confcommercio, riunitosi questa mattina a Mestre, ha deliberato un intervento immediatamente operativo e che, dalla sua, ha soprattutto tre punti di forza: rapidità, nessuna garanzia reale richiesta, nessun onere accessorio indiretto (il che significa che non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato).

“Aspetti non banali – sottolinea il presidente di Confcommercio Veneto e di Fidimpresa, Massimo Zanon – perché spesso sono proprio la burocrazia e gli “oneri accessori” quelli che mettono i bastoni fra le ruote all’operatività delle nostre imprese”.

Ma in che cosa consiste e a chi si rivolge l’intervento di Fidi Impresa & Turismo Veneto?

Innanzitutto il perimetro è quello delle imprese del settore moda aderenti al Sistema Confcommercio. Poi prevede un finanziamento chirografario da 10.000 a 40.000 euro per una durata massima di 18 mesi, comprensiva di un periodo di preammortamento di 6 mesi, con tasso fisso e rata costante. Il tasso (TAN) è del 3,75%.

“Il tasso – conferma Zanon – è decisamente favorevole rispetto a quanto praticato normalmente dalle banche e l’estensione temporale ha il pregio di diluire anche nell’arco di un anno intero gli effetti negativi di una stagione decisamente eccezionale nella sua gravità”.

Operativo sul territorio veneto con le filiali di Belluno, Jesolo, Mestre, Padova, Pordenone, Portogruaro, Treviso, Vicenza e Verona, Fidi Impresa & Turismo Veneto conta oltre 18 mila soci.

“L’intervento di Fidi Impresa & Turismo Veneto in favore delle imprese del nostro settore – conferma Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova – viene incontro ad un’esigenza molto sentita in queste settimane di meteo decisamente avverso. Purtroppo i danni patiti dal comparto abbigliamento-calzature difficilmente potranno essere riassorbiti in toto, ma almeno l’esposizione finanziaria, grazie al deliberato di Fidi Impresa, è una preoccupazione che possiamo archiviare”.

“La tempestività con la quale il nostro sistema è intervenuto – conclude il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin – conferma da un lato l’indispensabile funzione dell’associazionismo e, dall’altro, la validità di un’offerta, in termini di rapidità d’intervento e di contenimento dei costi, altrimenti difficilmente riscontrabili”.

PADOVA 4 GIUGNO 2019

(Ascom Padova)