Elezioni europee. L’Italia sia il pilastro di una Europa rinnovata e capace di guardare ai giovani

L’affluenza di voto nei 28 Stati membri dell’Unione europea alle ultime votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, offre indicazioni di riflessione importanti. Per la prima volta dal 1999 è stata raggiunta la media del 51% di votanti dopo il calo costante di tutte le tornate elettorali che si sono susseguite dal 1979 (anno in cui ci sono state le prime elezioni europee a suffragio universale) a oggi. Quella del 2019, dunque, è la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni. Un dato che ci dice una cosa sola: l’Europa c’è, esiste, è una strada tracciata che i cittadini europei vogliono e da cui non si torna indietro.

Gli Stati membri (ad esclusione di Malta, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda, Bulgaria e Italia) hanno aumentato l’affluenza anche se con una forbice molto ampia: oltre 60 punti dividono il Belgio (88%) dalla Repubblica Slovacca (22%) secondo i dati diffusi dalla campagna “Stavoltavoto” del Parlamento europeo. Una differenza sulla quale, tuttavia, l’Europa non può far finta di nulla, anzi. Per continuare a rinforzare la solidità di questa casa comune, bisogna partire dagli “scontenti”, in particolare da quanto è successo in Italia, in Francia e in Gran Bretagna. I cittadini vogliono far sentire la loro voce, far capire le loro ragioni e hanno vissuto queste elezioni come un momento di democrazia vera. Venendo al Veneto, non c’è stata una crescita sulla percentuale dei votanti rispetto al 2014, però l’affluenza è rimasta al 63%, un numero storicamente molto alto.

In provincia di Padova, il Comune con la più alta percentuale di voto è stato San Pietro in Gù con l’81% degli aventi diritto. E poi va segnalata tutta l’attività fatta dalla campagna europea “Stavoltavoto” che ha mirato in particolare ai ragazzi delle scuole superiori e ai Comuni aderenti ai progetti europei del Programma “Europa per i Cittadini”: Este, Ponte San Nicolò, Conselve, Galliera Veneta, Gazzo. Una scelta che, come Provincia, abbiamo supportato perché la speranza dell’Europa sono i giovani cresciuti nell’avventura dell’Erasmus o che hanno potuto studiare, lavorare e fare volontariato all’estero grazie ai programmi o ai fondi europei. Umberto Eco li definì “i figli di settant’anni di pace” e sono loro i veri costruttori della futura casa europea. Per questo ringrazio tutti i cittadini che sono andati a votare pensando di poter in qualche modo dare una speranza ai ragazzi.

Al di là di ogni considerazione o opinione politica, tutti i vincitori delle elezioni 2019 siederanno nel Parlamento europeo. È lì che si gioca il futuro dell’Italia e delle nostre realtà regionali, provinciali, comunali. Per questo tutti quanti dobbiamo tifare affinché l’Italia vada in Europa forte, unita e con l’unico obiettivo di migliorare le nostre vite in questa patria comune voluta da persone illuminate che si chiamavano Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman. A tutti i neo europarlamentari eletti, auguro dunque un buon lavoro affinché l’Europa torni ad essere un punto di riferimento democratico e culturale nel mondo e l’Italia il suo pilastro fondante.

Fabio Bui

Presidente della Provincia di Padova

(Provincia di Padova)