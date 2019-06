La tua impresa punta all’estero?

Rispondi al questionario di Confartigianato. Presto al via un nuovo servizio mirato per le piccole imprese

Quanto è internazionale la tua impresa? Per rispondere a questa domanda, Confartigianato Imprese Padova ha elaborato un questionario per i propri associati.

L’obiettivo è monitorare la propensione all’internazionalizzazione delle imprese artigiane, in vista della progettazione di uno specifico servizio che risponda in modo adeguato alle esigenze delle piccole e medie imprese del territorio.

Nei primi nove mesi del 2018 le esportazioni venete nei settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese (MPI) sono salite del +1%, a 19 miliardi e mezzo di euro ad un ritmo meno elevato rispetto alla media del manifatturiero regionale (+2,6%) che ha raggiunto i 45 miliardi e mezzo di euro. (I dati sono relativi alla ultima rilevazione dell’Osservatorio di Confartigianato Imprese Veneto su dati ISTAT).

Si consolida la crescita della quota di export manifatturiero veneto verso i Paesi dell’UE20 che raggiunge il 60,8%, con un aumento di +4,1% rispetto al medesimo periodo 2017. Le crescite più consistenti hanno riguardano l’export diretto in Repubblica Ceca (+7,9%), Francia (+7,0%), Spagna (+6,4%) e Paesi Bassi (+6,1%). La Germania si conferma il principale Paese importatore Intra UE (13,2% dell’export manifatturiero veneto); segue la Francia, con il 10,4%. Mentre continua a soffrire l’Extra UE, solo in lieve aumento a livello regionale (+0,4%). Tra i principali paesi di sbocco, l’incremento più significativo ha riguardato il Messico (+15,0%). Seguono Canada (+4,8%), Australia (+4,7%), Cina (+4,1%), Svizzera (+3,7%) e Stati Uniti (+0,2%). Nel corso del periodo indicato sono diminuite sensibilmente le esportazioni manifatturiere verso Emirati Arabi Uniti (-9,5%) e Hong Kong (-7,1%). Altre contrazioni hanno riguardato anche l’export diretto in Russia (-1,3%) e Turchia (-2,9%). Pur registrando un aumento lievissimo, gli Stati Uniti si confermano comunque il principale mercato di sbocco Extra UE28 (8,1% del totale dell’export manifatturiero).

(UPA di Padova)