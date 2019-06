Ciak si parte Escurs Moby e Tirrenia protagonisti di un filmato alla scoperta della Sardegna

(Milano, 3 giugno 2019) – Milano, 3 giugno 2019 – Escursionisti pronti al via non appena i traghetti Moby e Tirrenia sbarcano in Sardegna, senza perdere nemmeno un minuto. Continua infatti la partnership delle due compagnie di navigazione con Escursi.com, portale on line che offre oltre 500 escursioni di tutte le tipologie in Sardegna: dalle classiche gite in barca, al trekking, al biking, ai tour a cavallo. Dalle visite ai siti archeologici agli itinerari enogastronomici. E fra le novità di quest’anno spicca anche una giornata per vivere, fra una mungitura e una raccolta del fieno, una giornata da contadini e allevatori nella fattoria sarda di Bitti. Il portale Escursi.com offre infatti una selezione delle migliori esperienze outdoor da sperimentare in terra di Sardegna. Grazie a questo accordo, tutti i clienti delle due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori potranno usufruire di uno sconto del 10% su tutte le escursioni, e vivere una splendida esperienza a contatto con la natura della Sardegna. E continua – anche in questo modo – l’impegno di Moby e Tirrenia per la destagionalizzazione del turismo in Sardegna, nuova frontiera del successo dell’isola. Tutto questo ora e’ anche un video che racconta Escursì in Tour ed e’ visionabile sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/EscursiSocial/videos/455230638384498/Escursi.com e’ il portale che raccoglie il meglio delle esperienze da vivere in Sardegna e questo video, quasi un piccolo cortometraggio, le riassume attraverso il racconto di un viaggio, o ancora meglio un’avventura, di due ragazzi (Paolo e Angelica) filmati da Emanuele Mura. Il viaggio inizia proprio su una nave di Moby e Tirrenia, a conferma della collaborazione che ormai da tre anni mira a rendere l’esperienza in Sardegna sempre più completa e gratificante per i passeggeri delle compagnie del Gruppo Onorato Armatori. Ciak, si parte!

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby e’ stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed e’ stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l’innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.

