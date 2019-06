Turismo: consorzio chioggia-sottomarina entra in venice sands

Venezia, 2 giu. (AdnKronos) – E adesso c’è anche “ConChioggiaSI”. Sta crescendo mese dopo mese, il progetto Venice Sands, l’unico esempio di unione tra località balneari. Partito ufficialmente poco più di un anno fa, con l’adesione di Bibione, Caorle e Jesolo, cui si è aggiunta anche Eraclea Mare, ora l’importante realtà può contare anche della presenza di Chioggia-Sottomarina e Isolaverde.

E’ stata, infatti, accolta la richiesta di adesione avanzata dal Consorzio di promozione turistica “ConChioggiaSI”, rendendo ancora più forte il ruolo di Venice Sands, nel suo progetto di promozione turistica soprattutto a livello internazionale.

Venice Sands è un progetto che mette assieme i consorzi di promozione turistica Bibione Live, Caorle e Venezia Orientale e JesoloVenice, quindi Eraclea attraverso il delegato comunale. Per la prima volta, dunque, le località turistico-balneari della costa veneziana (più il partner privato Atvo, Azienda di Trasporti del Veneto Orientale) assieme per fare promozione turistica, per prendere parte a progetti con partner istituzionali con una unica immagine e un unico indirizzo, per essere presenti alle principali fiere internazionali.

