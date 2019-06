Turismo: consorzio chioggia-sottomarina entra in venice sands (3)

(AdnKronos) – A questo proposito, supportati dalle Assocazioni di categoria che fanno parte del Consorzio ConChioggiaSI (Ascom Confcommercio, Pro Loco, Cisa Camping, Gebis, Chioggia yacht Group, Segear), riteniamo di fondamentale importanza la nostra adesione al progetto Venice Sands auspicando il coinvolgimento anche di altre associazioni del nostro territorio. Si tratta di una progettualità strategica, che anche per noi rappresenta una importante opportunità, che vorrei fosse percepita, e per questo colta, anche da tutte le realtà del nostro territorio”.

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione la richiesta di adesione del Consorzio ConChioggiaSI – è il commento congiunto dei rappresentanti di Bibione, Caorle, Eraclea e Jesolo – convinti sempre di più che quella dell’unione delle forze rappresenti un elemento vincente per promuovere il nostro territorio e per presentarci compatti di fronte alle istituzioni. Il Veneto, la sua costa, è un territorio meraviglioso, con molte peculiarità ed eccellenze, che possono assumere un valore aggiunto se promosse con un unico progetto. L’adesione di Chioggia, Sottomarina e Isolaverde è la dimostrazione di come stiamo lavorando bene e nella giusta direzione”.

(Adnkronos)