Turismo: consorzio chioggia-sottomarina entra in venice sands (2)

(AdnKronos) – Ottenuta la “benedizione” del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in occasione della fiera internazionale del turismo di Bruxelles, Salon des Vacances, ha già riscosso importanti risultati negli appuntamenti fieristici cui ha preso parte. Grande affluenza, ma anche riconoscimenti ufficiali. Alla fiera di Poznan (Polonia), ad esempio, è stato premiato come “Migliore stand dell’edizione 2018 del Tour Salon”.

Come auspicato dallo stesso governatore Zaia, dunque, cresce il consenso e l’adesione, ora con il Consorzio “ConChioggiaSI”. “Il nostro obiettivo – riferisce la presidente del Consorzio, Silvia Vianello – è quello di investire tutte le nostre energie sulla valorizzazione e promozione di questo antico territorio, delle sue straordinarie bellezze e della sua simpatica e solare gente, allargando la domanda turistica a nuovi flussi di mercato.

