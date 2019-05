REGATA STORICA DI SAN GIOVANNI DELLE NAVI

Sto caricando la mappa …. Parco Venturini (ex Fistomba)

via Ognissanti – Padova

Giorno e Orario

Data – 22/06/2019

Inizio: 17:00 – Fine: 21:30

Luogo

Parco Venturini (ex Fistomba)

Nome dell’Associazione: Fantalica

Recapito telefonico per l’evento: 0492104096

Email:

Sito web: www.fantalica.com

Tipologia:

Nell’ambito della rassegna “PORTELLO SEGRETO 2019. SIMBOLI E MISTERI”

Il 22 giugno ore 17.00 al Parco Venturini (ex Fistomba) al Portello, si terrà la rivisitazione della storica regata in onore di San Giovanni delle Navi a cura dell’associazione Amissi del Piovego quest’anno inserita tra gli eventi proposti nell’ambito della rassegna “Portello segreto. Simboli e misteri” organizzata dall’associazione culturale Fantalica di Padova con il contributo e il Patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione di molti enti e

associazioni del territorio.

La regata trova origine in epoca medioevale. Si era soliti organizzare una “processione” di barche verso la chiesa di San Giovanni delle Navi, sede della confraternita omonima di barcaroli. Il giorno predestinato era proprio il sabato precedente al giorno dedicato a San Giovanni Battisti (24 giugno). Con il tempo questi si unirono ai barcaroli del Portello che avevano come protettrice la Madonna. Fu così che venne istituita una vera e propria regata.

L’antica tradizione della regata si è conservata intatta fino al XIX secolo e negli ultimi quarant’anni valorizzata dall’Associazione Amissi del Piovego.

Questa nuova edizione intende trasformare l’evento, da manifestazione di nicchia e prettamente storica/sportiva, in un’occasione rivolta a tutti i cittadini per riscoprire le proprie tradizioni in modo coinvolgente e nel contempo rispettoso della regata stessa.

La regata avrà inizio alle 17.00. Dalle 18.00 sarà possibile assistere ad uno spettacolo di acrobatica e giocoleria a cura gruppo Teatro Invisibile, a seguire tour fluviali con barche tipiche su prenotazione e dalle 20.00 intrattenimenti musicali a cura del gruppo folk Riuros band.

Ingresso libero, prenotazione solo per i tour fluviali previsti dalle ore 19.00.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.portellosegreto.fantalica.com.

L’intero progetto è patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova e da Confservizi Veneto.

Per Info e prenotazioni

Associazione Culturale Fantalica – Via Gradenigo, 10 Padova

Tel. 0492104096 Mobile 3483502269

www.fantalica.com

(CSV di Padova)