Sto caricando la mappa …. Centro Culturale San Gaetano

Via Altinate, 71 – Padova

Events Via Altinate, 71 – Padova 45.4083785 11.881603600000062

Giorno e Orario

Data – 06/06/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Luogo

Centro Culturale San Gaetano

Nome dell’Associazione: Fantalica

Recapito telefonico per l’evento: 0492104096

Email: [email protected]

Sito web: www.fantalica.com

Tipologia:

Nell’ambito della rassegna PORTELLO SEGRETO 2019 – SIMBOLI E MISTERI

Il 6 giugno alle ore 21.00 al Centro Culturale San Gaetano andrà in scena “La leggerezza per esempio…”, spettacolo ideato e organizzato dal Liceo Artistico Pietro Selvatico per la regia del prof. Ignazio Lazzizzera, con il coordinamento artistico dell’artista Antonio Panzuto. L’evento è inserito nella rassegna “Portello segreto. Simboli e misteri” organizzata dall’associazione culturale Fantalica di Padova con il contributo e il Patrocinio del Comune

di Padova e la collaborazione di molti enti e associazioni del territorio.

Gli attori della compagnia d’Arte del Liceo artistico Pietro Selvatico, con l’accompagnamento musicale a cura del musicista Davide Mangano, si cimenteranno nella reinterpretazione di Lezioni americane di Italo Calvino, testo pensato per un ciclo di conferenze destinate all’Università di Harvard, nel Massachusetts. Le conferenze, dedicate ad “alcuni valori o qualità o specificità della letteratura”, stavano particolarmente a cuore a Calvino.

Delle cinque conferenze si metterà in risalto la Leggerezza, lasciando sullo sfondo le altre. Più che “trasferire” il testo di Calvino sulla scena, saranno sviluppate alcune delle sue innumerevoli suggestioni letterarie provando a darne consistenza scenica. Saranno intrecciati col filo sottile della leggerezza miti e figure emblematiche della stessa: Orfeo e la sua Euridice; il funambolo Philippe Petit sospeso tra le due torri del World Trade Center nell’estate 1974; il volo da strega della Margherita di Nabokov; il barone di Munchausen con le sue rocambolesche avventure. Infine, un riferimento a Leonardo da Vinci che, con i suoi studi sul volo, compie una gradita quanto necessaria scorribanda nello spettacolo, fornendo la sua inconfondibile versione della leggerezza.

Ingresso con contributo libero

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.portellosegreto.fantalica.com.

L’intero progetto è patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova e da Confservizi Veneto.

Per Info e prenotazioni

Associazione Culturale Fantalica – Via Gradenigo, 10 Padova

Tel. 0492104096 Mobile 3483502269

www.fantalica.com

(CSV di Padova)