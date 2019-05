Intesa Spaolo: arriva a Padova il road show ‘Imprese vincenti’ (5)

(AdnKronos) – Si tratta dunque di un territorio caratterizzato da una buona dotazione di capitale umano e tecnologico che sta facilitando lo sviluppo di startup innovative, attive nei processi di trasferimento tecnologico, e l’affermazione di imprese champion vere e proprie locomotive in grado di crescere a tassi sostenuti, creare occupazione e mostrare buoni livelli di patrimonializzazione. A fine aprile 2019 le startup innovative sono infatti salite a quota 1.373 (il 13,5% del totale nazionale), con una presenza superiore alla media in tutte e tre le regioni e soprattutto in Trentino-Alto Adige (dove sono 15,3 ogni mille società di capitale vs 8,6 per l’Italia) e in Friuli-Venezia Giulia (12,1).

Le tre regioni del Triveneto primeggiano anche per grado di diffusione di imprese champion che, secondo una elaborazione realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo su circa 75.000 imprese manifatturiere italiane, sono complessivamente 1.831, il 23% del totale nazionale. La rapida affermazione di queste imprese, se accompagnata da un adeguato rafforzamento patrimoniale, potrà dare un contributo importante al successo italiano e veneto sui mercati internazionali.

