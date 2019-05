IL CASTEL NUOVO DI PADOVA. STORIA DI UN’IMPRESA INCOMPIUTA

Sto caricando la mappa …. Golena San Massimo

Data – 28/06/2019

Inizio: 19:00 – Fine: 19:00

Golena San Massimo

Nome dell’Associazione: Fantalica

Recapito telefonico per l’evento: 0492104096

Sito web: www.fantalica.com

nell’ambito della rassegna “PORTELLO SEGRETO 2019. SIMBOLI E MISTERI”

Il 28 giugno alle ore 19.00 presso l’area della Golena San Massimo, verrà proposta la visita teatralizzata alla scoperta della poco nota storia del Castel Nuovo di Padova con la collaborazione del Comitato Mura di Padova e dell’accademia teatrale “Yorick. Officine teatrali” diretta da Vittorio Attene. L’evento si inserisce nella rassegna “Portello segreto. Simboli e misteri” organizzata dall’associazione culturale Fantalica di Padova con il

contributo e il Patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione di molti enti e associazioni del territorio.

L’evento nasce per far conoscere in modo originale e alternativo la storia della costruzione del nuovo castello di Padova voluto dopo l’assedio della città avvenuto nel 1509. La fabbrica su progetto di Bartolomeo D’Alviano non vide mai il suo completamento e fu abbandonata, mantenendo comunque una serie di edifici di grande imponenza ancora oggi visibili e in parte visitabili. Il pubblico sarà guidato in quattro tappe dalla guida Fabio Bordignon del Comitato Mura e coinvolto dagli attori dell’ accademia “Yorick. Officine Teatrali”, diretti dal regista Vittorio Attene.

Il percorso, che parte con un’introduzione sulle mura, segue la genesi del Castel Nuovo, il suo progetto fino al definitivo fallimento, sarà intervallato da estratti della tragedia greca interpretati dagli attori. Un viaggio nel tempo alla scoperta di uno dei misteri di Padova.

In caso di maltempo l’evento è rimandato al 29 giugno.

Ingresso con contributo libero a sostegno del progetto “Portello segreto. Simboli e misteri”.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.portellosegreto.fantalica.com.

L’intero progetto è patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova e da Confservizi Veneto.

Per Info e prenotazioni

Associazione Culturale Fantalica

Via Gradenigo, 10 Padova

Tel. 0492104096 Mobile 3483502269

www.fantalica.com

(CSV di Padova)