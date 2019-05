Rousseau conferma Di Maio

M5S



Lo ha deciso la base grillina con l’80% dei consensi. Ben 44.849 iscritti su 56.127 preferenze espresse hanno votato sì, 11.278 no. Il vicepremier: “Non mi monto la testa, questo è il momento dell’umiltà”. E annuncia novità sui ruoli già da domani. Sventati tre attacchi hacker durante il voto

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio resta capo politico del M5S. Lo ha deciso la base grillina con la votazione sulla piattaforma Rousseau. “Oggi – si legge sul blog delle Stelle – si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle ‘urne’, che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l’80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il MoVimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica”. Ben 44.849 iscritti hanno votato sì, 11.278 no.”Vi ringrazio tutti e vi voglio bene! Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto e chi ha votato contro. Non mi monto la testa, questo è il momento dell’umiltà”, ha scritto Di Maio su Facebook. E ha aggiunto: “Abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle. Ed è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica”.

“La riconferma del mio ruolo di capo politico – si legge ancora nel post del vicepremier – è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del Movimento 5 Stelle, per renderlo più vicino ai cittadini, ai territori, per rimarcare la nostra identità e per permettere a questo governo di realizzare quella idea di Paese che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni con esperti, portavoce ed attivisti”. “Tra qualche settimana – scrive Di Maio – conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal Movimento, penso a deleghe sull’economia, i territori, le liste civiche, le imprese, il lavoro, l’ambiente, la sanità, la tanto discussa comunicazione, tutte questioni che sono sempre state in capo a me, vista l’assenza di una struttura interna. Tutti coloro che si occupano di un settore in Italia devono poter interloquire ogni giorno con una persona del Movimento che cura il loro tema di interesse. Non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli e procedure interne”.

Sventati tre attacchi hacker durante voto – Tre attacchi hacker durante le votazioni sulla piattaforma Rousseau sul ruolo di Luigi Di Maio a capo del M5S. “Anche oggi hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote – si legge sul blog delle Stelle – con tre attacchi DDoS (dalle 11:17 alle 11:21, dalle 12:38 alle 11:40 e dalle 12:30 alle 13:00 circa). Non ci sono riusciti. Le performance dell’area voto di Rousseau sono rimaste intatte, a parte un debole rallentamento durato meno di mezz’ora”. “In passato, alcuni attacchi informatici ci hanno spinto a migliorare la nostra infrastruttura. Da mesi, come sapete, stiamo riscrivendo la piattaforma Rousseau aumentandone l’efficienza, la sicurezza e l’elasticità. E il risultato odierno è bella prova di forza – si legge ancora – Certo, la strada da fare è lunga. E il sistema è ancora in fase di testing. Ma oggi, durante il primo vero test di carico reale, il sistema ha retto ed è riuscito ad assicurare la fluidità, velocità e sicurezza del voto”. “Considerando gli attacchi, i tentativi di attacco e gli errori legittimi, possiamo dire di non aver avuto alcun errore nel processare i voti”. Il nostro viaggio è appena iniziato. Ma la prova odierna è un vero passo in avanti per Rousseau, per la democrazia digitale e per il MoVimento 5 Stelle.

(Adnkronos)