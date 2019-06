Silvio sbotta

“Intollerabile confronto fatto di antipatie ed egoismi”



Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Assisto con sconcerto ad una ridda di dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con la politica come la intendiamo da sempre noi di Forza Italia. Improperi, attacchi personali, nessuna concretezza. Solo la voglia di gettare discredito sui validi collaboratori che ho scelto personalmente. Davvero delle prese di posizione inaccettabili”. E’ quanto dichiara Silvio Berlusconi.dopo il mancato raggiungimento di quota 10 per cento alle europee.

“Ho convocato per domani una importante riunione di confronto interno al movimento per discutere dei risultati elettorali, degli impegni futuri, ma anche per ascoltare le opinioni di ciascuno. Tuttavia non intendo tollerare che questo confronto possa trasformarsi in una dialettica tra antipatie eccessive ed egoismi personali. Forza Italia non ha nemici, ha solo avversari e questi sono esclusivamente al di fuori dal movimento. Come tutti sanno la nostra storia al riguardo è precisa e merita ben altro”, conclude.

(Adnkronos)