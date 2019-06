Rissa a Ostia morto 19enne

Era scoppiata per apprezzamenti nei confronti di una 15enne. Il ragazzo, egiziano, era rimasto gravemente ferito



Roma, 29 mag. – (AdnKronos) – E’ morto il 19enne egiziano rimasto gravemente ferito nella rissa avvenuta ieri a Ostia e per la quale sono state arrestate nella serata di ieri di sette persone, tutte con precedenti. I due egiziani rimasti feriti erano stati trasportati ieri sera presso l’ospedale ‘Giovan Battista Grassi’ di Ostia, dove il 19enne è morto.

Erano da poco passate le 17.30 di ieri quando è scattato l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri per una violenta rissa, segnalata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria ‘Lido Centro’, scoppiata per apprezzamenti nei confronti di una 15enne. I carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, hanno trovato solo due uomini di origine egiziana, entrambi a terra con gravi ferite da arma da taglio.

