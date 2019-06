Figc





Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Palermo è stato penalizzato di 20 punti nella classifica del campionato di Serie B appena concluso. Lo ha deciso la Corte di appello della Figc. Il club siciliano, accusato di illecito amministrativo, era stato condannato in primo grado alla retrocessione in C.

