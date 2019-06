India un mercato in espansione

(MILANO, 30 maggio 2019 ) – MILANO, 30 maggio 2019 – Ospite di Annabella D’Argento nella prossima puntata di Women in Finance, in onda venerdì 31 maggio alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), sarà Daniela Amazonas, Country Manager di Jaquar Group.

Essendo una delle poche donne manager a ricoprire un ruolo così delicato e strategico per una società indiana, gestendo e coordinando la rete di vendita e i distributori, oltre ad attuare le strategie internazionali del Gruppo, durante la puntata particolare attenziona sarà rivolta al tema della leadership al femminile.

Focus anche sul rapido sviluppo dell’India, da mercato emergente a grande economia del mondo che guarda all’Europa.

Jaquar Group e’ un’azienda multinazionale produttrice di rubinetteria e sistemi per il bagno, con un fatturato di oltre 500 milioni wordwide. Fondata nel 1960 con sede a Nuova Delhi e’ tra le aziende a più rapida crescita nel settore dell’arredo bagno. È presente in oltre 45 Paesi in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa e ha impianti di produzione tra i più innovativi ed evoluti del settore. Conta oltre 9.800 collaboratori in tutto il mondo.

Daniela Amazonas

Daniela Amazonas vive a Milano, e’ nata a Londra dopo aver vissuto l’adolescenza tra Lisbona, Bruxelles e Amsterdam. Laureata in legge a Milano, parla correntemente portoghese, inglese, spagnolo, francese, con nozioni di tedesco e cinese mandarino. Dal 2018 e’ Country Manager Jaquar Group dove gestisce e coordina la rete di vendita e i distributori, oltre ad attuare le strategie internazionali del Gruppo.

Woman in Finance

Women in Finance vuole essere uno spazio di incontro con le donne protagoniste del mondo della finanza, del trading, dell’economia, dell’imprenditoria e della consulenza. Donne di talento in un settore, come quello finanziario, in prevalenza maschile, dove il cosiddetto soffitto di cristallo ostacola le donne che vogliono far carriera e dove tuttora i luoghi comuni spingono le persone a pensare che la finanza sia una “cosa da uomini”. Non e’ un caso se nei comitati esecutivi delle società di hedge found, per esempio, la rappresentanza femminile media e’ del 9%. In Italia ma anche nel resto d’Europa, sono ancora pochissime le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato (il 7% del totale) o di direttore finanziario (il 14%, secondo dati del Credit Suisse Gender 3000). Con Women in Finance, ideato e condotto da Annabella D’Argento, in diretta il venerdì alle 10.30 su Le Fonti TV, vengono promossi i valori della diversità incontrando professioniste che possano ispirare un cambiamento a partire dalle donne stesse. Nel nostro Paese, fanalino di coda nelle classifiche sul livello di alfabetizzazione finanziaria e dove sussiste un importante differenziale di genere tra uomini e donne, c’e’ bisogno di formazione in campo economico e finanziario e il pubblico femminile risulta quello meno preparato e informato. Va detto che esiste una evoluzione in atto e che molte società si stanno impegnano a favorire la parità di genere puntando a valorizzare le competenze delle proprie dipendenti. Con Women in Finance si vuole raccontare tutto questo.

Ad oggi il progetto Women in Finance e’ stato portato avanti ospitando personalità di rilievo, tra le quali: Claudia Segre (Global Thinking Foundation), Elena Bossola (Gruppo Edmond de Rothschild), Francesca Senette (We World), Francesca Marsico (WomanHack), Vincenza Belfiore (Azimut Wealth Management), Laura Balla (MetLife), Angela Rebecchi (QBE Italia), Alessandra Pasini (SNAM), Maurizia Cacciatori (ex pallavolista) Elsa Fornero (ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Paola Migliorino (Borsari Editore e analista), Michela Catroppa (BioNike), Roberta Costa (Banca Generali) e tante altre.

Le Fonti TV

Le Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:Ufficio [email protected] +39 02 87386306Sito Web: www.lefonti.tvFB: @LeFontiGroupTwitter: @LeFonti_GroupLinkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)