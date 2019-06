Ergastolo per Oseghale

18 mesi di isolamento diurno per il nigeriano imputato nel processo per la morte di Pamela Mastropietro. Applausi alla lettura della sentenza, i genitori della ragazza si abbracciano



Roma, 29 mag. Condanna all’ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Innocent Oseghale, il nigeriano imputato nel processo davanti alla Corte di Assise di Macerata per la morte di . La Corte ha emesso la sentenza dopo cinque ore di camera di consiglio.

Alla lettura della sentenza, tra il pubblico dei parenti e degli amici della ragazza è partito un applauso. Il presidente della Corte ha subito richiamato al silenzio i presenti per proseguire la lettura del dispositivo. I genitori di Pamela si sono abbracciati.

(Adnkronos)