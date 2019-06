20 anni di liberalizzazione mercato elettrico e nuove sfide Ue

Roma, 29 mag. Tracciare un bilancio del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Italia, anche alla luce del contesto europeo e dei nuovi obiettivi al 2030. Questo lo scopo del convegno di studi promosso dal Gse, che si è aperto oggi a Roma nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi dei Parlamentari. Il convegno, incentrato sull’evoluzione del rapporto tra Stato e mercato in un contesto regolamentare mutevole, analizza gli esiti, in termini di concorrenza, tutela del consumatore, sostenibilità ambientale e qualità dei servizi, di un processo che, a venti anni, non sembra ancora concluso.

Infatti, le sfide poste dalla transizione energetica e dagli ambiziosi obiettivi ambientali europei rendono la liberalizzazione un percorso in continuo divenire, sia sotto il profilo delle dinamiche di mercato, sia sotto quello dell’evoluzione normativa. E con il paradigma ambientale ormai sempre più centrale nelle scelte politico-regolatorie.

“In questo contesto le competenze e l’autorevolezza acquisite negli anni, fanno sì che il Gse possa candidarsi a pieno titolo ad assolvere al ruolo di volano della transizione energetica, che però non sarebbe possibile se non ci fosse uno sforzo sinergico da parte di istituzioni, operatori, cittadini e Pubblica Amministrazione”, dice il presidente del Gse, Francesco Vetrò, ricordando che “questo impegno corale sarà necessario non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal Pniec al 2030, ma anche per garantire all’Italia quel ruolo fondamentale che merita nella lotta ai cambiamenti climatici”.

(Adnkronos)