Laureus F1 Charity Night il 5 settembre a Milano

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Giovedì 5 settembre, tre giorni prima del Gran Premio d’Italia di Formula 1, a Milano, si rinnova l’appuntamento con la Laureus F1 Charity Night, l’annuale evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Italia Onlus. La sesta edizione della serata di gala, che raccoglie ogni anno oltre 300.000 euro, presenta elementi di novità rispetto al passato. Innanzitutto la location: non più il Teatro Vetra, ma il suggestivo Spazio Antologico di via Mecenate. È qui che si daranno appuntamento le stelle dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria, tutte allineate e splendenti per una serata all’insegna della solidarietà.

A sostegno della mission della Fondazione Laureus interverranno i piloti di F1 del team Mercedes: l’inglese Lewis Hamilton, cinque volte campione del mondo, e il finlandese Valtteri Bottas, vera rivelazione di questo avvio di stagione. Al loro fianco anche il tedesco Nico Rosberg, campione iridato nel 2016. In prima fila ci saranno anche gli Ambassador di Laureus; tra gli altri, sono attesi Alessandro Del Piero, Bebe Vio, Giacomo Agostini, Fabio Capello, Ciro Ferrara, David Coulthard e Fabian Cancellara.

Rispetto al passato cambia anche la conduzione, quest’anno doppia. Alla confermatissima Federica Masolin, apprezzata giornalista e volto di Sky Sport della Formula 1, si aggiunge Rudy Zerbi, conduttore radiofonico di Radio Deejay e produttore discografico italiano, oltre ad essere un noto personaggio televisivo. Rudy si è avvicinato recentemente al mondo Laureus in occasione dell’ultima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, che si è tenuta lo scorso 18 febbraio a Montecarlo.

