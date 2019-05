Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – Domani alle ore 11.30 presso la sede di Veneto Strade in via Baseggio 5 a Mestre, verrà presentata la nuova tecnologia per il monitoraggio dei ponti. Un sistema che permetterà di avere sotto controllo la situazione delle strutture 24 ore su 24 in modo da prevenire eventuali situazioni di criticità e assicurare il pronto intervento qualora la struttura risultasse compromessa dal punto di vista statico.

(Adnkronos)