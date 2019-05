Europee: Zaia al M5S, ‘su autonomia basta manfrine’

Treviso, 27 mag. (AdnKronos) – “L’autonomia? Una congiuntura astrale come questa non c’è mai stata”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a commento del voto europeo. “La Lega esce forte dalle urne – ha sottolineato Zaia, incontrando i giornalisti – da queste urne esce il sì all’autonomia. I Cinque Stelle sono ad un bivio: o rispettano il contratto o fanno harakiri e vanno allo scontro. Ai Cinque Stelle dico basta per quanto riguarda l’autonomia: poche dichiarazioni e che siano rispettose verso il ministro Stefani, basta manfrine”.

