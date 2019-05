Aspettando la 22.ma Festa Provinciale delle Pro Loco Padovane: il convegno

28 maggio 2019

Il 2019 è stato dichiarato Anno del Turismo Lento dal MiBAC: a questo tema, centrale nel mondo del volontariato, il Comitato Provinciale Pro Loco di Padova dedica il convegno annuale, domenica 9 giugno a Villa Cà Marcello a Levada di Piombino Dese.

Il MIBAC – Ministero dei beni e delle attività culturali – ha definito l’Anno del Turismo lento “un ulteriore modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo internazionale e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, dai treni storici a alta panoramicità, agli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie, ai viaggi a cavallo. Investire sul turismo sostenibile.”

L’obiettivo è una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela e la riproposizione innovativa di luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che fanno dei nostri paesi luoghi unici: un circuito di bellezza straordinariamente diffuso lungo tutto il suo territorio fisico, e lungo un arco di secoli di civiltà. Una strategia fondamentale per governare la crescita dei flussi turistici che ci attendiamo per i prossimi anni”.

Per questo il tema prescelto del convegno è “PRO LOCO, PERCORSI DI CULTURA E COLTURA PER UN TURISMO LENTO”: la sostenibilità, la tutela del genius loci, la scoperta dell’autenticità sono valori fondanti del volontariato Pro loco e per questo il Comitato Provinciale UNPLI Padova ha voluto dedicarvi il proprio congresso annuale. Grazie al volontariato Pro Loco, infatti, che è cultura di collaborazione e di impegno gratuito per il proprio territorio, tra le altre attività vengono sempre tutelati e valorizzati quei beni, a volte considerati minori, ma che sono le vere perle del nostro territorio.

Il convegno della mattinata di domenica 9 giugno sarà quindi un momento di confronto e condivisione di queste esperienze e tematiche, interpretati da voci autorevoli.

Continua a seguirci per scoprire altre “pillole” di attività della Festa Provinciale 2019!

(Proloco Padova)