Anci: veneto, domani ministro ambiente a convegno di spresiano

Treviso, 22 mag. (AdnKronos) – Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa domani giovedì 23 maggio sarà a Spresiano (Tv), per il seminario di Anci nazionale e Anci Veneto sul ciclo dei rifiuti a cui sarà presenta anche la presidente Maria Rosa Pavanello.L’incontro di approfondimento, in programma dalle 9.30 alle 15.30 nella frazione Lovadina (via Vittorio Veneto 6), è stato organizzato assieme al consorzio per gli imballaggi Conai. Oltre al ministro (presente al mattino), parteciperà la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, e il presidente del consiglio nazionale Enzo Bianco e il presidente nazionale di Conai Giorgio Quagliuolo.

È prevista una visita all’impianto di compostaggio della società Contarina, considerata un’eccellenza a livello nazionale. Non mancheranno all’appuntamento sindaci e assessori da tutto il Veneto. Un appuntamento con la stampa è stato fissato alle 10.30.

(Adnkronos)