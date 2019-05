Piemonte exit poll Cirio in testa con 45-49 Chiamparino 36 5-40 5

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – Secondo il I Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per Rai sui candidati presidente alla Regione Piemonte è in testa il candidato del centrodestra Alberto Cirio che è tra il 45% e il 49% sul governatore uscente e ricandidato per il centrosinistra Sergio Chiamparino che è tra 36,5% e il 40,5%. Il candidato del M5S Giorgio Bertola è tra il 12% e il 16%. Il candidato del Popolo della famiglia Valter Boero è tra lo 0,0% e lo 0,1%. Copertura del campione 80%. Ricerca soggetta a errore statistico – riproduzione riservata.

