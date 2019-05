Padova: roberto baggio in tribunale come testimone, e scatta la ressa

Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Roberto Baggio è arrivato stamattina intorno alle 12 in tribunale a Padova per testimoniare, come parte offesa per le offese ricevute nel 2015 da Paolo Mocavero, capo dell’associazione ‘100 per cento animalisti’ che lo aveva diffamato sul sito internet dell’associazione per la sua passione per la caccia.

L’ex calciatore della Juventus querelò l’animalista; ed ora si è giunti al processo, che si sta celebrando in questi giorni a Padova. Ma, al di là della sua testimonianza davanti al giudice, la sua presenza in tribunale ha poi scatenato i tanti fan che ha ancora in Veneto (essendo nato a Caldogno nel vicentino). Così, dopo la sua deposizione, fuori dall’aula, avvocati e cancellieri hanno fatto la fila per avere un autografo a scattare un selfie, e l’ex calciatore, come sempre si è dimostrato più che disponibile, e si è concesso con generosità, come sempre, ai suoi fan.

(Adnkronos)