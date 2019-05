L’economia circolare nel Veneto: situazioni e prospettive.

Sto caricando la mappa …. sede di Banca Etica

Corso del Popolo 77 – Padova

Events Corso del Popolo 77 – Padova 45.4166466 11.87933320000002

Giorno e Orario

Data – 03/06/2019

Inizio: 17:00 – Fine: 19:00

Luogo

sede di Banca Etica

Nome dell’Associazione: Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile

Recapito telefonico per l’evento: 3491872619

Email: [email protected]

Sito web: https://www.asvess.it/

Tipologia:

Obiettivo del seminario, realizzato nell’ambito del Festival della sostenibilità promosso dal Comune e dall’Università di Padova, è fare il punto sulle tecniche di ecoprogettazione dei prodotti e recupero dei materiali di scarto in alcune filiere importanti della nostra economia regionale: meccanica, produzione di pelli, materie plastiche, cellulosa e legno.

L’economia circolare è un obiettivo di lungo termine, identificato dall’ONU come produzione responsabile ed è raggiungibile solo attraverso un paziente e progressivo investimento su nuove tecniche di lavorazione industriale. Lontano dai luoghi comuni e dal clamore mediatico, i promotori di AsVeSS (che condividono l’obiettivo di elaborare soluzioni concrete e politiche di sviluppo) intendono ragionare, con alcuni esperti, sui percorsi più promettenti e le difficoltà che ciascuna filiera industriale incontra in direzione della sostenibilità e dell’economia responsabile. Scopo del seminario è ricavare indicazioni per possibili futuri progetti e politiche regionali.

(CSV di Padova)