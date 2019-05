Fdi no limits Meloni raggiante

Roma, 27 mag. Giacca rossa sopra maglietta alla marinara a righe bianche e rosse: la soddisfazione di Giorgia Meloni per l’esito delle europee si è manifestata anche così al Residence di Ripetta per dare il risalto adeguato alla fierezza per aver centrato “un risultato straordinario”, rispetto al quale Fdi “non si dà più limiti”.

Fdi ha raddoppiato i consensi rispetto alle politiche, entra nell’Europarlamento, e ora, ricorda, insieme alla Lega “un’altra maggioranza è possibile”. E c’è un altro elemento, che la leader non esplicita per nome e cognome ma si può leggere Forza Italia: “C’era chi usava la tattica di dire che non avremmo raggiunto la soglia del 4%, quando si sapeva che non era un problema”, ha ricordato, ironizzando sui “menagrami”. Ma, dietro le quinte, e in attesa di un’analisi più compiuta, c’è chi fa notare che nell’Italia centrale, nel Friuli e in Veneto il partito avrebbe superato gli azzurri. E a livello nazionale il divario sarebbe ormai di meno di due punti in percentuale. Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate 25.444 sezioni su 61.576, Fratelli d’Italia è al 6,37%.

(Adnkronos)