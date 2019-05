13enne pestata da coetanee per un post su Fb

La ragazzina è stata aggredita con schiaffi e pugni. C’è anche un video che ritrae il momento del pestaggio: il filmato è stato acquisito dai carabinieri di Giugliano in Campania



Napoli, 25 mag. (AdnKronos) – I carabinieri di Giugliano in Campania indagano su un caso di bullismo, dopo il post pubblicato sul profilo social di una 13enne finita vittima di un pestaggio. La ragazzina è stata aggredita con schiaffi e pugni da alcune coetanee, così come ha denunciato la madre. C’è anche un video che ritrae il momento dell’aggressione, in cui si vede la vittima strattonata e trascinata dalle bulle; il filmato è stato acquisito dai carabinieri.

Il fatto sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio; il giorno dopo la vittima con la madre ha denunciato l’accaduto in caserma dai carabinieri, allegando anche il referto stilato dai medici dell’ospedale dove la ragazzina è stata medicata per alcune ferite al volto.

(Adnkronos)