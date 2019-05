Sto caricando la mappa …. Associazione Fantalica

Data – 24/05/2019

Inizio: 20:30 – Fine: 20:30

Associazione Fantalica

Recapito telefonico per l’evento: 0492104096

Email: [email protected]

Sito web: www.fantalica.it

“Ripensando Leonardo. Installazioni, performance, video, suoni e spettacoli”

inaugurazione 24 maggio 2019

In occasione della rassegna “Portello segreto. Simboli e misteri” il Liceo Artistico Pietro Selvatico, con il sostegno di Antenore Energia, tra il 24 maggio e il 7 giugno presenta “Ripensando Leonardo”, una serie di iniziative al Portello per celebrare il grande genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla

morte. Si parte con una mostra in quattro tappe che coinvolgerà la Porta Ognissanti, cuore del quartiere, la sala teatro dell’associazione Fantalica in via Gradenigo, l’oratorio delle Beata Elena in via Belzoni, la sede del Liceo artistico in via Belzoni. L’esposizione prevederà la presentazione di

quattro installazioni dedicate ad alcuni capolavori leonardeschi reinterpretati dagli studenti dell’indirizzo di Scenografia e dagli attori e danzatori della Compagnia Teatro d’arte del Liceo Artistico Pietro Selvatico. Il 24 maggio e il 31 maggio dalle 20.30, con partenza dalla Piazza Portello, saranno previste due giornate dedicate all’animazione delle installazioni con performance di danza e recitazione che andranno ad arricchire il progetto espositivo. “Ripensando Leonardo” prevederà anche uno spettacolo il 6 giugno all’auditorium San Gaetano alle ore 21.00 dal titolo “La leggerezza, per esempio” ispirato a “Lezioni americane” di Italo Calvino per la regia di Ignazio Lazzizzera. Il progetto è a cura dei professori Cristina Boaretto, Monica Boscolo, Silvio Santori, Antonio Mengato, coordinato dall’artista e scenografo Antonio Panzuto con la collaborazione dei

professori Ignazio Lazzizzera, Paola Cortiana, Maria Teresa Panizzolo, Lucia Mos.

Periodo esposizione: 25 maggio-7 giugno 2019 Sala Kobal Porta Ognissanti, associazione Fantalica,

Oratorio Beata Elena, Sede Liceo artistico Pietro Selvatico dalle 17.00 alle 20.00 domeniche escluse.

Eventi performativi: 24 maggio 31 maggio Piazza Portello ore 20.30-22.30

Spettacolo teatrale: 6 giugno Audotorium San Gaetano ore 21.00

Portello segreto. Simboli e misteri è Patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova e da Confservizi Veneto.La partecipazione agli eventi è libera su prenotazione attraverso il portale www.portellosegreto.fantalica.com

(CSV di Padova)