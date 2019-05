Sto caricando la mappa …. Camera di commercio

Piazza dell Insurrezione, 1/A – Padova

Events Piazza dell Insurrezione, 1/A – Padova 45.4095906 11.875766200000044

Giorno e Orario

Data – 05/06/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 21:00

Luogo

Camera di commercio

Nome dell’Associazione: Libera

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web:

Tipologia:

A Padova il 5 giugno ore 21 la presentazione del libro Veterinaria e mafie: storie di contrasto alle mafie nella professione veterinaria.

Veterinaria e mafie è stato realizzato con il patrocinio della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, del progetto Illuminiamo la Salute (promosso da Libera, Avviso Pubblico, Gruppo Abele e Coripe Piemonte) ed è consultabile e scaricabile, gratuitamente, online, sui siti:

http://lua.it/pubblicazioni/veterinaria-mafie-eva-rigonat/

http://www.illuminiamolasalute.it/

Il volume sarà presentato a Padova mercoledì 5 giugno, alle 21, presso il Centro Conferenze Camera di Commercio di Padova, nel corso di una serata organizzata dall’Ordine di medici veterinari e l’Associazione Libera di Padova, in collaborazione con la Federazione degli Ordini veterinari del Veneto e i Dipartimenti di Medicina Animale, Produzioni e Salute ( Maps) e di Biomedicina Comparata ed Alimentazione (BCA) dell’Università di Padova. Il testo sarà presentato dalla curatrice della raccolta, Eva Rigonat che ha, prima di tutto, posto attenzione a qualcosa di sconosciuto agli occhi di tanti. Nelle storie raccontate in queste pagine si ritrovano motivi autobiografici fondamentali, riflessioni su sé e sul proprio agire, narrazioni dirompenti che non trovano argini, la dimensione introspettiva che porta a chiedersi chi si è veramente”. Sette fiabe rivolte ai ragazzi dai 9 agli

11 anni che vogliono raccontare loro l’incontro con le mafie chiudono il libro.

Sette storie raccontate dalla viva voce di 7 veterinari che si sono scontrati con le mafie nel corso della loro attività professionale. Sette persone che mai avrebbero immaginato di incrociare la violenza delle organizzazioni criminali sul proprio percorso. Veterinaria e Mafie non è il libro di una categoria professionale, ma un racconto delle lacerazioni patite da quanti, malgrado le pressioni, hanno scelto di difendere la sanità pubblica, pur con tutte le ferite restanti.

“Sono storie di amore per una professione troppo spesso nascosta, di emozioni nell’esercitare un ruolo

fondamentale per la salute delle persone, che tocca gran parte di quello che mangiamo ogni giorno: uova, latte, latticini, miele, carni”.

“Storie di impegno, responsabilità e lealtà verso un ruolo che tutela i cittadini e anche l’ambiente. Storie da leggere per chi entra nella professione e si prepara a fare una scelta di vita, per riflettere e decidere quali sono i valori importanti del proprio agire professionale, trasformando così la deontologia in esperienza quotidiana. Vissuto che si trasforma in esperienza quando oggetto di riflessione”.

La partecipazione è libera ed aperta anche alla cittadinanza e non solo ai medici veterinari.

(CSV di Padova)