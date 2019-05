Padova per la Pediatria futura 2019

Sto caricando la mappa …. Centro congressi A. Luciani

Giorno e Orario

Data – 24/05/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 18:00

Luogo

Centro congressi A. Luciani

Nome dell’Associazione: Biomedia

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: https://www.padovando.com/corpo-mente/infermieri/

Tipologia:

L’evento ha lo scopo di aggiornare i partecipanti in merito alle novità in campo di assistenza infermieristica al paziente neuropsichiatrico, approccio innovativo al paziente critico in pronto soccorso pediatrico, documentazione infermieristica, esperienze internazionali in terapia intensiva pediatrica, nuove tecnologie e applicazioni, presa in carico di bambini nelle cure palliative pediatriche.

Programma:

9.00 – Apertura dei lavori

9.15 – “Botta…e risposta”. La gestione dell’eteroaggressività in Neuropsichiatria Infantile. Alessandra Dal Gesso (Padova), Giulia Rosa (Padova)

9.35 – Transition of care in pediatric oncohematology: a systematic literature review. Veronica Strini (Padova)

9.55 – Identificazione dei livelli di eccellenza dei pronto soccorso ostetrico – ginecologici. Confronto tra le realtà della Regione Veneto e le migliori esperienze nazionali. Martina Bertacco (Vicenza)

10.15 – Validazione del DIVA Score per la predizione di accesso venoso difficile e

valutazione di ulteriori predittori per migliorarne l’accuratezza diagnostica

Matteo Micheletto (Padova)

10.35 – La gestione del dolore acuto in triage: studio retrospettivo in Pronto Soccorso Pediatrico Alessia Gilmozzi (Padova)

10.55 – L’esperienza di un’infermiera nel Kurdistan iracheno: organizzazione, formazione e sviluppo di una terapia intensiva pediatrica e del pronto soccorso pediatrico Federica Buzzi (Milano)

11.15 – Pausa

11.30 – Lettura Magistrale

Ospedale per intensità di cure e complessità assistenziale: il Gaslini Score. Silvia Scelsi (Genova)

12.00 – La pianificazione condivisa delle cure secondo la Legge 219/2017: l’applicazione nei bambini in carico alle cure palliative pediatriche. Piera Lazzarin (Padova)

12.20 – L’utilizzo di un’APP per monitorare gli errori nella somministrazione dei farmaci a domicilio: l’esperienza dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Matilde Brancaccio (Roma), Emanuela Tiozzo (Roma)

12.40 – Nuove modalità di monitoraggio della soddisfazione dei genitori in Terapia Intensiva Neonatale, uno studio multicentrico coordinato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Giulia Gasperini (Roma), Immacolata Dall’Oglio (Roma)

13.00 – Utilizzo di Protossido d’azoto e Ossigeno a gestione infermieristica nelle procedure assistenziali dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi. Stefano Maiandi (Lodi)

13.20 Lunch

14.20 – Nursing Simulation Experiential Pediatric Equipment Drugs Intubation Tool. Sonia Lomuscio (Milano), Giorgio Gadda (Milano)

14.40 – Progettazione, implementazione e ricadute di un percorso formativo per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza in Pediatria. Mariella Rubin (Padova), Luca Brugnaro (Padova)

15.10 – La qualità della vita nei soggetti pediatrici con malattia oncoematologica: uno studio osservazionale trasversale. Alison Zanatta (Padova)

15.30 – Pausa

15.45 – L’utilizzo di una scheda informatizzata per gli accessi vascolari migliora la pratica clinica? Studio retrospettivo in tre UUOO del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino di Padova. Elena Rocco (Padova), Nicola Trevisan (Padova), Bertilla Ranzato (Padova)

16.05 – L’assistenza domiciliare integrata per i pazienti pediatrici oncologici: la prima esperienza dell’AO di Padova. Martina Garola (Padova), Roverato Barbara (Padova), Cosma Laura (Padova)

16.25 – Controllo del benessere del neonato nelle prime ore di vita in Sala Parto

Sara Crispino (Padova), Libera Guerra (Padova)

16.55 – La famiglia del neonato ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale. Un progetto di integrazione nelle cure Elisabetta Lolli (Padova)

17.15 – Nursing management of renal replacement treatment in pediatrics: INTENSIVE CARE nurse or DIALYSIS nurse?. Elena Marinelli (Padova), Angela Prendin (Padova)

17.35 – Management infermieristico in Neuropsichiatria Infantile. Revisione della letteratura e proposta di linee di indirizzo Umberto Fontana (Padova)

17.55 – Conclusione dei lavori

