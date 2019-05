Conferenza stampa: I Solisti Veneti presentano il nuovo direttore e la 49esima edizione del Veneto Festival

martedi 21 maggio, alle ore 11:00 a Palazzo Moroni, in sala Giulio Bresciani Alvarez, si terra’ la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore musicale dell’orchestra “I Solisti Veneti”.

Contestualmente verra’ presentata la 49esima edizione del Veneto Festival 2019, il Festival internazionale Giuseppe Tartini dedicato al compianto maestro Claudio Scimone nel 60esimo anniversario della fondazione de “I Solisti Veneti”.

Il Veneto Festival e’ patrocinato dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo Mibact, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia e realizzato in collaborazione e con iI contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione Antonveneta – Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il primo violino dell’orchestra, il maestro Lucio Degani, si esibira’ in due momenti musicali all’inizio e alla fine della conferenza stampa.

Intervengono:

L’Assessore alla cultura del Comune di Padova

Il presidente della Provincia di Padova

Clementine Scimone, direttore artistico “I Solisti Veneti”

Vittorio dalle Ore, presidente “I Solisti Veneti”

Nuovo direttore musicale “I Solisti Veneti”

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

