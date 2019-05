Gli studi legali 2019 del Triveneto

Con le sue 13 province in oltre 7 milioni di abitanti, il Triveneto conta circa 20 mila avvocati e 11 mila commercialisti iscritti nei rispettivi albi, pronti ad assistere 625 mila imprese, di cui oltre 125 mila società di capitali e 121 mila società di persone. Un commercialista ogni 55 imprese ed un avvocato ogni 31 aziende, che diventano rispettivamente uno ogni 11 e uno ogni 6 per le società di capitali.

Con le sue 13 province in oltre 7 milioni di abitanti, il Triveneto conta circa 20 mila avvocati e 11 mila commercialisti iscritti nei rispettivi albi, pronti ad assistere 625 mila imprese, di cui oltre 125 mila società di capitali e 121 mila società di persone. Un commercialista ogni 55 imprese ed un avvocato ogni 31 aziende, che diventano rispettivamente uno ogni 11 e uno ogni 6 per le società di capitali.

Sono 14 gli studi legali del Triveneto segnalati nel rapporto “Studi legali dell’anno 2019” realizzato da Il Sole 24 Ore con Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione dei dati.

In Friuli Venezia Giulia si distinguono lo studio multidisciplinare Antonini “fondato in Trieste nel 1938 dall’avvocato Beniamino Antonini – si legge sul sito dello studio – ora guidato dal prof. avvocato Alfredo Antonini docente di diritto dei trasporti a Udine”, e lo studio legale Borgna fondato dall’avvocato Piero Borgna nel 1946, ora guidato dall’avvocato penalista Giovanni Borgna.



Risalendo verso Udine troviamo lo studio legale Ponti&Partners che “rappresenta l’evoluzione dello Studio legale Ponti, fondato dall’avvocato Luca Ponti” ed attivo “nelle principali aree del diritto d’impresa”.

Sono 10 gli studi segnalati in Veneto, di cui 3 nel capoluogo veneziano: Andersen Tax&Legal, MDA Studio Legale e Studio De Poli. Andersen Tax & Legal, che nella sezione nazionale della ricerca è stato segnalato tra “i migliori studi legali in diritto tributario e fiscale”, è “uno studio fiscale e legale indipendente, con una presenza internazionale attraverso gli studi membri e collaboranti di Andersen Global”, MDA “presente dal 2002 nel mercato dei servizi legali” è attivo “nelle diverse materie d’interesse di imprese, banche ed enti pubblici”, infine lo studio De Poli “fondato a Venezia nel 1963 dall’avvocato Angelo Lino De Poli” e “dal 2005 guidato dal prof. avvocato Matteo De Poli ordinario di diritto bancario nell’Università degli Studi di Padova”.

A Padova sono 3 gli studi segnalati: quello “fondato nel 1975 e sviluppato dal prof. avvocato Vittorio Domenichelli, ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Padova”; lo studio legale per le imprese SAT Spinazzi Azzarita Troi Genito che “fornisce un’assistenza specialistica di qualità in maniera efficiente e a condizioni competitive”; la sede padovana di CBA “uno studio legale e tributario indipendente caratterizzato da una visione internazionale”, CBA è stato segnalato nella sezione nazionale tra “i migliori studi legali in diritto tributario e fiscale, bancario e finanziario e della proprietà/locazioni”.

Sono 3 anche a Verona gli studi nominati: Butti&Partnes, segnalato a livello nazionale tra “i migliori studi legali in diritto ambientale” è “leader nei settori del diritto ambientale, della sicurezza sul lavoro e della responsabilità di impresa in generale”; Lambertini & associati “fondato nel 1985 dall’avvocato Lamberto Lambertini per offrire una risposta competente alla domanda di compliance alle regole del diritto societario, da parte delle aziende di famiglia” è stato segnalato nella sezione nazionale tra “i migliori studi legali in diritto societario”; lo studio legale Menichetti che “da 50 anni si occupa di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e di diritto sindacale” è stato segnalato anche nella sezione nazionale tra “i migliori studi legali in diritto del lavoro e sindacale”.



Una sola segnalazione a Vicenza dove appare lo studio dell’avvocato Enrico Fuin per trovare “soluzioni nei problemi di diritto del lavoro, diritto previdenziale e diritto civile”.

Il Trentino Alto Adige si distingue con una sola segnalazione allo studio legale italo tedesco Christoph Perathoner & Partner di Bolzano che offre “a imprese e privati una consulenza e un’assistenza completa nell’ambito del diritto civile, amministrativo e penale dell’economia” e che è stato segnalato tra “i migliori studi legali in diritto ambientale, amministrativo, bancario e finanziario, contrattuale e contenzioso, famiglia e successione, proprietà e locazioni, societario, tributario e fiscale”.