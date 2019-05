Seminario “La terra, tra le generazioni: per una rinnovata responsabilità”

Sto caricando la mappa …. Biblioteca del Centro “F. Franceschi”

via del Seminario 5 – Padova

Events via del Seminario 5 – Padova 45.4018704 11.87260409999999

Giorno e Orario

Data – 04/06/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 16:30

Luogo

Biblioteca del Centro “F. Franceschi”

Nome dell’Associazione: Fondazione Lanza

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: http://festivalsvilupposostenibile.it/2019/tutti-gli-eventi/

Tipologia:

La terra, tra le generazioni: per una rinnovata responsabilità

Martedì 4 giugno 2019 ore 10.00 – 16.30

Fondazione Lanza, Biblioteca del Centro “F. Franceschi” (Via del Seminario 5/a – Padova)

Promosso da Fondazione Lanza, Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (Aissa), Università di Padova, MoVi Veneto

Il convegno propone un confronto e un dialogo a più voci su come attivare una seria responsabilità civile e politica per la terra, bene comune e risorsa non rinnovabile. Attraverso contributi e riflessioni si intende approfondire il rapporto tra uso della terra, sostenibilità e generazioni avendo come sfondo alcune questioni centrali per il futuro delle nostre società: come riconnettere persone e comunità sempre più “urbane” con il funzionamento dei sistemi agricoli e forestali e i grandi cicli della terra e del cielo? Come coinvolgere le diverse generazioni nella cura della terra orientando ad un diverso modello di sviluppo? Come saldare nuove esperienze di cittadinanza attiva con la solidarietà e i soggetti di una comunità?

Programma

ore 10.00 Indirizzi di saluto

ore 10.10 Introduzione al seminario: etica civile, sostenibilità e generazioni, Matteo Mascia, Fondazione Lanza

ore 10.30 – 12.00 1° sessione: L’uso del territorio: prospettive di cambiamento

Paesaggi dell’agricoltura tra abbandono e rigenerazione sostenibile, Giuseppe Barbera, Università di Palermo

Nuove dinamiche fondiarie: aspetti amministrativi e urbanistici, Andrea Arcidiacono, Politecnico di Milano

La terra bene comune: una riflessione etica, Simone Morandini, Fondazione Lanza

Dibattito (organizzato con Sli.do)

ore 12.00 – 13.30 Tavola rotonda – In dialogo tra generazioni: confronto tra passato e futuro nel lavoro con la terra

Interventi di:

Ottavio Rube, Cooperative Valli Unite – Costa Vescovato, Alessandria

Alessia Berra, Azienda agricola Zore – Taipana, Udine

Giacomo Lepri, Cooperativa Coraggio Roma

Giovanni Dal Toso, Azienda agricola Dal Toso, Padova

Modera: Matteo Aguanno, GAL Prealpi e Dolomiti

Light Lunch

ore 14.30 – 16.00 2° sessione – Come riconnettere persone e comunità con i sistemi agricoli e forestali

Introduce e modera: Davide Pettenella, Università di Padova

Riappropriarsi del rapporto con la terra: partecipazione e innovazione sociale tra produzione e servizi in contesti periurbani, Carlo Cellamare, Università La Sapienza Roma.

Il contributo delle innovazioni sociale in ambito agricolo e forestale, Laura Secco ed Elena Pisani, Università di Padova

Il contributo delle innovazioni tecnologiche, Marco Marchetti, AISSA

Cittadinanza e territorio: una responsabilità civile e politica per la terra, Guido Turus, MoVi Veneto

Dibattito (organizzato con Sli.do)

ore 16.00 Sintesi e conclusioni

Evento realizzato all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile http:// festivalsvilupposostenibile. it/2019/tutti-gli-eventi/

Il seminario si inserisce tra le attività preparatorie del III Forum di Etica Civile https://forumeticacivile.com/

Il seminario rientra nell’ambito del progetto “Cittadini e volontari in rete per i beni comuni” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Avviso n. 1/2017 fondi ex art. 72 del Codice del Terzo Settore.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] fondazionelanza.it; movi. [email protected]

La partecipazione è libera previa registrazione.

(CSV di Padova)