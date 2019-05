Sto caricando la mappa …. Impianti sportivi \\\”A. CERON

Via Euganea 52 – San Domenico di Selvazzano Dentro

Giorno e Orario

Data – 01/06/2019

Inizio: 18:00 – Fine: 20:30

Luogo

Impianti sportivi \\\”A. CERON

Nome dell’Associazione: Ali di Vita, associazione no profit per i Disturbi del Comportamento Alimentare

Recapito telefonico per l’evento: 3476893310

Email: [email protected]

Sito web: www.alidivita.org

Tipologia:

DIFENSORI, ATTACCANTI & ALI…DI VITA

“Ali di Vita” Football Triangle With The Rest Of The World.

TRIANGOLARE DI CALCIO in occasione della IVth World Eating Disorders Day

#EatingDisordersCantAffordToWait

Il 1° giugno 2019 a Selvazzano Dentro si giocherà un TRIANGOLARE DI CALCIO , un appuntamento di sensibilizzazione in occasione della IV° World Eating Disorders Day

Appuntamento alle ore 18,00 – STADIO DI CALCIO IMPIANTI SPORTIVI “A. CERON”

Via Euganea – 52, Selvazzano Dentro con le Squadre :

ALI DI VITA – RADIO CORTINA –ALPINI VENETO TEAM

Ali di Vita si unisce a questa giornata mondiale con la collaborazione della Città di Selvazzano Dentro, il Patrocinio di “European Volunteering Capital 2020 Padova, del Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova e il Patrocinio della Provincia di Padova, con un Triangolare di CALCIO Amichevole . Un momento di sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari e un obiettivo rivolto a raccogliere fondi per un Corso di Formazione Interattivo rivolto agli allenatori ed educatori che operano con i giovani per dare loro informazioni scientifiche e corrette.

(CSV di Padova)