Il Gruppo Unipol attiva una partnership con TrueMotion per realizzare il primo programma telematico italiano basato esclusivamente su s

– BOSTON, 16 maggio, 2019 /PRNewswire/ — TrueMotion, la piattaforma leader per programmi telematici basati su smartphone annuncia oggi una nuova partnership con il Gruppo Unipol, primo Gruppo italiano nel ramo assicurazioni automobilistiche. La collaborazione prevede l’utilizzo della piattaforma brevettata TrueMotion per alimentare i propri programmi telematici basati su smartphone a cominciare dall’app Linear BestDriver. Linear Assicurazioni e’ la compagnia online del Gruppo Unipol nata nel 1996 e specializzata nell’offerta di assicurazioni auto, moto e furgoni. L’app Linear BestDriver e’ il primo progetto basato esclusivamente su smartphone lanciato in Italia da una compagnia assicurativa. Il suo obiettivo e’ quello di sensibilizzare gli automobilisti sui rischi della distrazione alla guida.

“La distrazione alla guida rende le strade piu’ pericolose per chiunque. Con il programma Linear BestDriver ci impegniamo nella lotta contro la distrazione alla guida sensibilizzando le persone sui relativi rischi e premiando i migliori automobilisti. Chiunque puo’ scaricare l’app Linear BestDriver e vincere dei premi”, dice Giacomo Lovati, CEO di Linear. “La piattaforma telematica per smartphone di TrueMotion ci permette di offrire una buona user experience agli automobilisti sulla base dell’effettivo comportamento alla guida semplicemente col proprio telefono”.

L’app e’ gratuita e disponibile su Google Play e Apple App Store. Il sistema valuta lo stile di guida considerando fattori come distrazione, guida aggressiva ed eccesso di velocita’. All’interno dell’app, gli utenti possono monitorare i loro viaggi, stile di guida e i livelli di distrazione. I migliori automobilisti possono vincere oltre 100 buoni regalo Amazon fino a 20€ ogni settimana.

L’app e’ il frutto della collaborazione tra Linear e Leitha’, il competencecenter del Gruppo Unipol per i Big Data e l’Artificial Intelligence. Leitha’ si e’ occupata del disegno e dello sviluppo dell’app, dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati e dei modelli di machine learning indispensabili per il funzionamento dell’iniziativa. “Unire la tecnologia TrueMotion e gli obiettivi di Linear per promuovere la guida sicura ha rappresentato un’opportunita’ unica per applicare le capacita’ di Leitha’ nei campiu’ della Intelligenza Artificiale e della Customer Experience”, dice Renzo Avesani, CEO di Leitha’

“Unipol e Linear sono dei veri innovatori nell’assicurazione auto italiana e siamo entusiasti di collaborare con loro nella lotta contro la distrazione alla guida in Italia” dice Ted Gramer, CEO di TrueMotion”. L’Italia ha tradizionalmente usato la telematica focalizzandosi sulla parte sinistri, e questo rende il programma particolarmente innovativo. Linear BestDriver e’ anche il primo programma in Italia basato solo su smartphone. In un contesto di forte trasformazione nel settore assicurativo auto in Europa sara’ sicuramente il primo di molti a venire”.

TrueMotion e’ la tecnologia che riesce a raccogliere, solo attraverso lo smartphone, i dati piu’ granulari del settore sulla distrazione alla guida, inclusi texting e uso di app, telefonate con e senza viva voce (con telefono in mano o fissato al veicolo) ed anche uso del telefono in modalita’ passiva per visualizzare mappe o ascoltare app musicali. La tecnologia TrueMotion funziona in background: occorre solo installare l’app e guidare. Non ci sono hardware o tag da montare.

“Il programma BestDriver di Linear rappresentera’ la nuova generazione di assicurazione auto” dice Massimiliano Kisvarday, Managing Director, South & East Europe di TrueMotion. “Il programma funziona solo con lo smartphone e non richiede l’installazione di nessuna scatola nera, premiando i migliori guidatori e fornendo indicazioni sulla distrazioe e altri comportamenti alla guida. Aiutera’ Linear ad acquisire clienti piu’ attenti, a migliorarne la guida ed a mantenerli coinvolti nel tempo. Davvero un’innovazione sul mercato assicurativo auto italiano.”

Secondo l’ISTAT, Istituto Italiano di Statistica, la guida distratta e’ una delle prime tre cause di incidenti in Italia. L’ISTAT riporta che la guida distratta ha causato oltre 35.000 incidenti nel 2017. Nelle aree rurali e’ stata la prima causa di incidente.

Informazioni su TrueMotion

TrueMotion fornisce la piattaforma dati sugli stili di guida da smartphone leader al mondo. Alimentata da modelli di machine learning, la piattaforma determina quando una persona sta guidando, rilevandone i comportamenti ed eventuali incidenti. Le assicurazioni, le societa’ di Ridesharing e le flotte usano i dati di TrueMotion per alimentare le proprie strategie sul pricing, sui sinistri e sulla fidelizzazione dei clienti. Nove delle prime vennti assicurazioni USA ed altre assicurazioni leader di mercato in Canada ed Europa si affidano alla tecnologia di TrueMotion. La societa’ e’ basata a Boston con uffici a Milano e Budapest. Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.goTrueMotion.com.

Contatti: Matt Fiorentino, +1 (919) 260-6428, [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)